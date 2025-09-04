Минобороны Беларуси проводит проверку по факту гибели военнослужащего ВС

Фото: soyuz.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/735c317f-8f14-4d10-a558-ec5cf65163bf/conversions/93c8abd8-5993-4f74-bed3-b37d11572f3b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/735c317f-8f14-4d10-a558-ec5cf65163bf/conversions/93c8abd8-5993-4f74-bed3-b37d11572f3b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/735c317f-8f14-4d10-a558-ec5cf65163bf/conversions/93c8abd8-5993-4f74-bed3-b37d11572f3b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/735c317f-8f14-4d10-a558-ec5cf65163bf/conversions/93c8abd8-5993-4f74-bed3-b37d11572f3b-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: soyuz.by

Министерство обороны Беларуси начало проверку по факту гибели военнослужащего Вооруженных Сил, сообщается в Telegram-канале ведомства.

По предварительной информации из-за нештатной ситуации в воздухе в ходе десантирования из самолета Ан-2 на одном из полигонов военнослужащий получил травму, несовместимую с жизнью.

Обстоятельства в настоящее время выясняются комиссией Минобороны совместно со Следственным комитетом. На место происшествия выехал лично заместитель министра обороны Республики Беларусь.

Военнослужащий обучался на 3-м курсе одного из факультетов Военной академии. По службе и в учебе характеризовался положительно, имел неоднократный опыт десантирования.

Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким рядового. Должностные лица находятся на связи с родственниками. Семье погибшего будет оказана всесторонняя помощь.