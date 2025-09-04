3.70 BYN
Минобороны Беларуси проводит проверку по факту гибели военнослужащего ВС
Министерство обороны Беларуси начало проверку по факту гибели военнослужащего Вооруженных Сил, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По предварительной информации из-за нештатной ситуации в воздухе в ходе десантирования из самолета Ан-2 на одном из полигонов военнослужащий получил травму, несовместимую с жизнью.
Обстоятельства в настоящее время выясняются комиссией Минобороны совместно со Следственным комитетом. На место происшествия выехал лично заместитель министра обороны Республики Беларусь.
Военнослужащий обучался на 3-м курсе одного из факультетов Военной академии. По службе и в учебе характеризовался положительно, имел неоднократный опыт десантирования.
Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким рядового. Должностные лица находятся на связи с родственниками. Семье погибшего будет оказана всесторонняя помощь.
Ход проведения проверки находится на личном контроле министра обороны Виктора Хренина.