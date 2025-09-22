Мошенники обманывают белорусов под видом розыгрыша подарков

Две минчанки лишились своих денег - 73-летняя пенсионерка в интернете увидела рекламу розыгрыша призов и заполнила заявку на участие. Спустя несколько дней через мессенджер ей сообщили, что она выиграла автомобиль, дорогой мобильный телефон и деньги. Чтобы получить выигрыш, надо было оплатить его пересылку, что женщины и сделали.

Татьяна Ковалева, старший инспектор группы информации и общественных связей Ленинского РУВД г. Минска:

"Как только первая минчанка перечислила 2500 рублей, а вторая 130 рублей, с ними перестали выходить на связь. Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества".

Трое жителей Могилева лишились денег после переписки с некой молодой особой. В мессенджере с мужчинами познакомилась миловидная девушка. За свидание она попросила денег. Когда могилевчане перевели некоторую сумму, особа перестала выходить на связь.