3.64 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
Мошенники обманывают белорусов под видом розыгрыша подарков
Две минчанки лишились своих денег - 73-летняя пенсионерка в интернете увидела рекламу розыгрыша призов и заполнила заявку на участие. Спустя несколько дней через мессенджер ей сообщили, что она выиграла автомобиль, дорогой мобильный телефон и деньги. Чтобы получить выигрыш, надо было оплатить его пересылку, что женщины и сделали.
Татьяна Ковалева, старший инспектор группы информации и общественных связей Ленинского РУВД г. Минска:
"Как только первая минчанка перечислила 2500 рублей, а вторая 130 рублей, с ними перестали выходить на связь. Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества".
Трое жителей Могилева лишились денег после переписки с некой молодой особой. В мессенджере с мужчинами познакомилась миловидная девушка. За свидание она попросила денег. Когда могилевчане перевели некоторую сумму, особа перестала выходить на связь.
Пострадавшие, которые лишились и средств, и встречи с девушкой, обратились в милицию. Оказалось, с мужчинами общался 18-летний парень. Возбуждено несколько уголовных дел.