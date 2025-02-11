Мошенники перемудрили, и пенсионерка поняла, что ее обманывают

На инвестициях заработала только проблемы пенсионерка в столице. И лишилась 100 тыс. рублей, которые перевела мошенникам. Женщина хотела легких денег, надеялась получить их на криптобирже, но попала в сети аферистов. Объявление о подработке минчанка увидела в интернете и перешла по ссылке. Оставила заявку, и с женщиной тут же связался куратор.

Татьяна Ковалева, старший инспектор ГИОС Ленинского РУВД г. Минска:

"Собеседник рассказал женщине, что их организация набирает команду по обучению торговле на криптобирже. И минчанке предоставлена счастливая возможность получить базовые навыки и в дальнейшем самостоятельно зарабатывать. Пенсионерка согласилась, после чего ей направили обучающий материал и предложили заключить договор по инвестированию и сопровождению на торгах. Женщина следовала инструкциям посредника и осуществляла крупные денежные переводы. Позже минчанка захотела вывести из оборота прибыль в размере 45 тыс.".