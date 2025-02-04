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Мужчина, который избил свою бабушку, заключен под стражу

Мужчина, который избил свою бабушку, заключен под стражу

Заключен под стражу мужчина, который избил свою бабушку. Обстоятельства нападения устанавливают следователи. История произошла в Дубровенском районе еще в конце января.

По данным СК, 27-летний внук приехал в гости к бабушке и дяде. Встречу отмечали на протяжении дня, и в один момент алкоголь затмил рассудок. Между представителями сильного пола завязалась драка, и женщине ничего не оставалось, как вызвать милицию.

Этого не мог допустить младший потомок. Он набросился на пенсионерку, избил ее, а после разгромил дом. Пострадавшая сама вызвала скорую. А ее внук, придя в себя, осознал весь ужас поступка и позвонил на линию 102. С подозреваемым провели проверку показаний на месте.

Зона Х