Мужчина, который избил свою бабушку, заключен под стражу

Заключен под стражу мужчина, который избил свою бабушку. Обстоятельства нападения устанавливают следователи. История произошла в Дубровенском районе еще в конце января.

По данным СК, 27-летний внук приехал в гости к бабушке и дяде. Встречу отмечали на протяжении дня, и в один момент алкоголь затмил рассудок. Между представителями сильного пола завязалась драка, и женщине ничего не оставалось, как вызвать милицию.