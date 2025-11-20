3.67 BYN
Мужчина под покровом ночи похищал мебель с террасы городского кафе
Автор:Редакция news.by
В Калинковичах мужчина под покровом ночи похищал мебель с террасы городского кафе. Как выяснили оперативники, злоумышленнику приглянулась мебель на террасе заведения общепита. Мужчина решил за счет этого заработать.
Ночью он приезжал к кафе на велосипеде и на нем увозил краденое. А чтобы воровство было не очень заметно, брал по одной вещи за раз.
В итоге за два месяца из заведения пропали 5 садовых стульев и стол. Все похищенное злоумышленник сперва складировал в подвале, а после продал.