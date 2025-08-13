3.72 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Мужчины в поисках романтики наткнулись на аферистов
Автор:Редакция news.by
В поисках романтики наткнулись на аферисток или аферистов? Сразу двое мужчин обратились в милицию за помощью. Девушки с сайтов знакомств выманили у них деньги.
В первом случае новая знакомая в переписке сообщила, что работает моделью и продает свои фото и видео интимного характера, а также предложила мужчине интим-услуги.
Собеседница назначила день и место встречи, однако попросила предоплату. Получив 320 рублей, девушка перестала отвечать на сообщения минчанина, а после заблокировала его.