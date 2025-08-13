Мужчины в поисках романтики наткнулись на аферистов

В поисках романтики наткнулись на аферисток или аферистов? Сразу двое мужчин обратились в милицию за помощью. Девушки с сайтов знакомств выманили у них деньги.

В первом случае новая знакомая в переписке сообщила, что работает моделью и продает свои фото и видео интимного характера, а также предложила мужчине интим-услуги.