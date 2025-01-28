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На пожаре в Лунинецком районе погиб ребенок. Предварительная версия - детская шалость с огнем

На пожаре в Лунинецком районе погиб ребенок. Предварительная версия - детская шалость с огнем

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах пожара в Лунинецком районе, где погиб ребенок. Накануне в агрогородке Бостынь при ликвидации пожара в жилом доме работники МЧС обнаружили тело годовалой девочки.

По предварительным данным, 25-летняя женщина вышла во двор по хозяйственным делам, а ее трое детей (1, 3 и 5 лет) остались в доме одни. Спустя некоторое время двое старших мальчиков прибежали к маме и сообщили о пожаре. Пламя охватило дом, что не позволило женщине спасти годовалую дочь. Предварительная версия возникновения пожара - детская шалость с огнем.

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