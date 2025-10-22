На трассе Р-58 под Минском автомобиль сбил насмерть пенсионерку

В результате ДТП на 23-м км трассы Р-58 "Минск-Мядель", случившегося 21 октября, погибла женщина-пешеход. По предварительным данным, причиной стало наезд легкового автомобиля, пишет Минская правда со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома.

41-летний водитель за рулем автомобиля Skoda Octavia двигался в сторону Минска и в правой полосе совершил наезд на женщину.

Пенсионерка переходила дорогу слева направо по ходу движения автомобиля в непосредственной близости от нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм 70-летняя женщина скончалась на месте.