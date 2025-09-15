3.63 BYN
На Уэльс обрушились сильные дожди
Автор:Редакция news.by
Хаос охватил британское графство Уэльс. На город Суонси обрушились сильные дожди и привели к наводнению. Дороги полностью затопило, движение транспорта практически парализовано.
Полиция оперативно перекрыла затопленные места и перенаправила трафик - обошлось без пострадавших.
Тем временем метеорологи выпустили три предупреждения о наводнениях по всему Уэльсу, а также объявили желтый уровень опасности до конца дня.