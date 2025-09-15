На Уэльс обрушились сильные дожди

Хаос охватил британское графство Уэльс. На город Суонси обрушились сильные дожди и привели к наводнению. Дороги полностью затопило, движение транспорта практически парализовано.

Тем временем метеорологи выпустили три предупреждения о наводнениях по всему Уэльсу, а также объявили желтый уровень опасности до конца дня.