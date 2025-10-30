Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Не менее 40 человек погибли на Гаити из-за урагана "Мелисса"

Не менее 40 человек погибли из-за сильных наводнений на Гаити. Пропали без вести еще 10 жителей. Подтопления были вызваны ураганом "Мелисса", который продолжает бушевать в Карибском бассейне.

Шторм прокатился также по Ямайке и Кубе, вызвав многочисленные разрушения. Удар стихии пришелся и на Доминиканскую Республику, где погиб 1 человек.

На Ямайке 8 погибших, около 77 процентов острова было обесточено. На пострадавших островах десятки тысяч людей остаются в убежищах.

