Не менее 40 человек погибли на Гаити из-за урагана "Мелисса"

Не менее 40 человек погибли из-за сильных наводнений на Гаити. Пропали без вести еще 10 жителей. Подтопления были вызваны ураганом "Мелисса", который продолжает бушевать в Карибском бассейне.

Шторм прокатился также по Ямайке и Кубе, вызвав многочисленные разрушения. Удар стихии пришелся и на Доминиканскую Республику, где погиб 1 человек.