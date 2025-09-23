3.63 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
Не смог купить шаурму: в Минске мужчина сломал шлагбаум из-за закрытых точек продаж продукта
Автор:Редакция news.by
Наломал дров под градусом, а днем стал фигурантом уголовного дела за хулиганство.
Дебош зафиксировала камера видеонаблюдения. Так, оперативники и установили личность подозреваемого. После ночного досуга в баре 35-летнему мужчине уж очень захотелось шаурмы, но все точки были закрыты. Свое негодование он выместил на шлагбауме на улице Волгоградской в Минске. Конструкция сломана, а хулиган задержан.
Фото: БЕЛТА