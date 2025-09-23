Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Не смог купить шаурму: в Минске мужчина сломал шлагбаум из-за закрытых точек продаж продукта

Наломал дров под градусом, а днем стал фигурантом уголовного дела за хулиганство.

Дебош зафиксировала камера видеонаблюдения. Так, оперативники и установили личность подозреваемого. После ночного досуга в баре 35-летнему мужчине уж очень захотелось шаурмы, но все точки были закрыты. Свое негодование он выместил на шлагбауме на улице Волгоградской в Минске. Конструкция сломана, а хулиган задержан.

Фото: БЕЛТА

