Не смог купить шаурму: в Минске мужчина сломал шлагбаум из-за закрытых точек продаж продукта

Дебош зафиксировала камера видеонаблюдения. Так, оперативники и установили личность подозреваемого. После ночного досуга в баре 35-летнему мужчине уж очень захотелось шаурмы, но все точки были закрыты. Свое негодование он выместил на шлагбауме на улице Волгоградской в Минске. Конструкция сломана, а хулиган задержан.