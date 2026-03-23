Недоплатили налогов на 800 тысяч рублей. Один из крупнейших таксопарков страны подозревается в афере - руководство выплачивало водителям зарплату в конверте, тем самым занижая реальные заработки сотрудников и избегая уплаты налогов. Штат компании насчитывал свыше 800 водителей. Подозреваемым – а это руководство, менеджеры и бухгалтер - грозит до 7 лет лишения свободы, на их имущество наложен арест.

"Установлено, что директор, являющийся владельцем данного перевозчика, а также помощник руководителя, в 2024-2025 годах осуществили уклонение от уплаты налогов путем выплаты водителям заработной платы в конвертах под видом компенсации за используемые транспортные средства, а также произведение выплат на хозяйственные нужды. При этом происходило занижение налогооблагаемой базы путем фиктивного увеличения затрат на заправку транспортных средств таксопарка на АЗС. При работе на одну ставку таксопарком водителю официально выплачивалась заработная плата близкая к минимальной, а оставшаяся часть по предварительной договоренности переводилась на его личный карт-счет. Вывод денежных средств осуществлялся еженедельно по предварительной заявке через курирующего менеджера".