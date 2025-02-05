Любовь закончилась, так и не начавшись - онлайн-кавалер обманул минчанку на 8 тысяч рублей. Когда жертва поняла, что доверилась аферисту, пошла к правоохранителям.

В мессенджере дама познакомилась с мужчиной, завязалась романтическая переписка. Между делом новый знакомый рассказал женщине о возможности дополнительного заработка на криптобирже, а также посоветовал своего приятеля, который помогал ему в торгах.