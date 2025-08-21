Парень продал свою БМВ, а потом угнал ее в Россию

Продать, а затем угнать. Хитрую, как ему показалось, схему угона придумал житель Минского района. 25-летний молодой человек продал свою БМВ с одним ключом. Второй он привез незадолго до похищения.

Оперативники выяснили, что таким способом он узнавал, где живет новый владелец. Ночью через несколько дней парень при помощи третьего (сервисного) ключа открыл иномарку и направился на ней в Россию, где отдал машину на продажу.