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Парень, возвращаясь из клуба домой, решил прокатиться на чужом авто
19-летний житель Горок возвращался из клуба домой и решил прокатиться на чужом авто. Увидев Volkswagen, парень дернул за ручку, и оказалось, что машина открыта, да еще с ключами в замке зажигания. Но уехать далеко не удалось, так как автомобиль заглох. Парень закрыл салон, забрал ключи и пошел домой.
Утром автовладелец, обнаружив пропажу, обратился в милицию. Угонщика оперативно установили. Возбуждено уголовное дело.