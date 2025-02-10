Парень, возвращаясь из клуба домой, решил прокатиться на чужом авто

19-летний житель Горок возвращался из клуба домой и решил прокатиться на чужом авто. Увидев Volkswagen, парень дернул за ручку, и оказалось, что машина открыта, да еще с ключами в замке зажигания. Но уехать далеко не удалось, так как автомобиль заглох. Парень закрыл салон, забрал ключи и пошел домой.