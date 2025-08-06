Пасынок украденные у отчима деньги потерял на криптобирже

Законы вселенной и банальной справедливости никто не отменял: украденные у отчима деньги потерял на криптобирже. Все началось с того, что хозяин дома обнаружил пропажу 12 тыс. долларов из сейфа. С сообщением о краже он обратился в милицию. При осмотре дома экспертом были обнаружены и изъяты с поверхности дверцы шкафа следы рук. По результатам дактилоскопической экспертизы установлено, что отпечатки принадлежат 20-летнему пасынку мужчины. Когда правоохранители задержали молодого человека, он пояснил, что сейф открыл подбором кода. Деньги из него брал частями с мая по июнь, переводил их в криптовалюту и вкладывал на бирже, пытаясь заработать. Однако его "бизнес" остался убыточным.