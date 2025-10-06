Пенсионеры-оружейники задержаны Могилевской области

Мужчины приобретали, хранили и сбывали незарегистрированное оружие и боеприпасы. Как сообщили в ГУБОП, они вышли на 68-летнего мужчину, который незаконно продал пистолет Макарова своему знакомому.

Напомним, сегодня в стране стартовал основной этап специального комплексного мероприятия "Арсенал". Люди, добровольно сдавшие в органы внутренних дел незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.