Пенсионеры-оружейники задержаны Могилевской области
Автор:Редакция news.by
Мужчины приобретали, хранили и сбывали незарегистрированное оружие и боеприпасы. Как сообщили в ГУБОП, они вышли на 68-летнего мужчину, который незаконно продал пистолет Макарова своему знакомому.
Напомним, сегодня в стране стартовал основной этап специального комплексного мероприятия "Арсенал". Люди, добровольно сдавшие в органы внутренних дел незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.