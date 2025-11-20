Подробности резонансного убийства в Минске: в списке мести значилось 40 жертв

Подробности резонансного убийства в Минске: от мести к списку из более 40 жертв. Детали расследования рассказали в СК.

В ноябре 2021 года в белорусской столице произошло резонансное убийство: Александр Липский, переодевшись в форму сотрудника правоохранительных органов, ворвался в квартиру на проспекте Рокоссовского и застрелил женщину. Ее супруг чудом выжил.

В ходе расследования выяснилось, что убийство женщины было частью плана мести "обидчикам" семьи Липских. Их черный список" насчитывал более 40 человек.

В 2019 году Липского осудили за избиение человека и особо злостное хулиганство. Во время ссоры с соседом он напал на мужчину, сильно избил его и распылил перцовый баллончик в лицо прохожего, пытавшегося вмешаться. Суд назначил наказание в виде лишения свободы, однако Липский скрылся от его исполнения. В тот же период исчезла его мать. Отец продолжал работать и утверждал, что не видел сына с 2018 года, а супругу с 2020-го. На самом же деле он также участвовал в тщательном планировании убийств.

"На протяжении нескольких лет следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции вели кропотливую работу по раскрытию резонансного преступления. Белорусские правоохранители обращались за помощью к коллегам из России, полагая, что фигуранты могли скрываться за границей. Масштабная работа по их поимке не прекращалась ни на минуту и она принесла результаты. В августе 2024 года получена информация о месте проживания отца в Минске вместе с супругой и их сыном. Правоохранители выбыли по адресу, но дверь квартиры никто не открывал. Когда бойцы ОМОНа и сотрудники уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома попали внутрь, отец Липского заявил, что живет один, однако на балконе оперативники заметили замаскированный люк. Подняв крышку, они обнаружили фигуранта, который открыл огонь. В ответ сотрудники милиции применили оружие. В результате перестрелки Липскому были причинены телесные повреждения, от которых он погиб", - рассказала представитель УСК по г. Минску Виктория Высоцкая.