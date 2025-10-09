Против премьер-министра Бельгии готовился теракт с применением дронов

В последний момент спецслужбам удалось задержать троих подозреваемых. Все они - члены радикальной исламистской группировки. Их арестовали в Антверпене, где сторонники всемирного джихада завершали последние приготовления к нападению.

Бельгийские спецслужбы не сообщают, связан ли дроновый заговор с полетами беспилотников над военными и гражданскими объектами Северной Европы и Скандинавии. В последние несколько недель появление дронов зафиксировано в Дании, Швеции, Норвегии, а также в том же Антверпене.