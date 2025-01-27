Работник СТО ездил на машинах клиентов

Отдавая машину в ремонт, тщательно проверяйте СТО. Дабы не повторить историю из Могилева. Конечно, уже есть и правовое продолжение, возбуждено уголовное дело. Но осадок все равно остался.

В оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД Могилева обратилась 67-летняя местная жительница, которая рассказала, что ее автомобиль, который был отдан в автосервис, угнали. Сыщики выяснили, что обманул клиентку 35-летний индивидуальный предприниматель. Мужчина брал автомобили в ремонт, но вместо того, чтобы заниматься их починкой, ездил на чужом транспорте по своим делам. В отношении фигуранта следователями возбуждено уголовное дело.