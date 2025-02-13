Расхититель гробниц: в Ульяновске сотрудники МВД задержали мужчину за незаконное проведение раскопок

Превратить археологию в бизнес пытаются не только герои фильмов о расхитителях гробниц - в Ульяновске на корыстной любви к древности попался местный житель. Российская полиция уже отработала этот материал и возбудила уголовное дело.

Мужчину подозревают в нелегальных раскопках. Как сообщает МВД России, любитель артефактов еще в 2023 году без разрешения на право проведения археологических полевых работ начал заниматься раскопками в районе села Атяшкино Сурского района. Но что важно - во-первых, площадка, где шли изыскания, имеет статус культурного наследия. Во-вторых, найденные артефакты мужчина сбывал коллекционерам через интернет. Сейчас криминальный бизнес полиция уже закрыла, а мужчину задержала.