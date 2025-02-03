Ребенок смог потушить возгорание и спастись

После возгорания в постели четкие действия ребенка спасли ему жизнь. Малыш еще не спал, когда увидел, что горит фен, лежавший в его кровати.

По всей видимости, случилось короткое замыкание. Несмотря на панику, малыш не растерялся и смог потушить огонь. Он вылил на него кружку воды, а затем окончательно погасил пламя хлопками ладони. Уже после этого ребенок заплакал. Но в этот момент его жизни уже ничего не угрожало.