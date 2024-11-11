3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
ЭкономикаОбществоПрезидентПолитикаРегионыКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииВ миреСпортКругозорТелеграм новости
Решил срезать провода. В Минске от удара током погиб подросток
В Минске от удара током погиб подросток. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.
По данным следствия, вечером 5 января два подростка зашли в неэксплуатируемое помещение на территории одного из предприятий Фрунзенского района столицы. Они увидели трансформаторный ящик, и один из ребят решил срезать провода. Кабели оказались под высоким напряжением, и от прикосновения к ним 16-летний подросток получил электротравму, несовместимую с жизнью.
Прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В осмотре места происшествия принимают участие специалисты Государственного комитета судебных экспертиз.
Как отметили в пресс-службе ГКСЭ, фиксируется следовая картина для последующего установления всех обстоятельств происшествия. Для установления точной причины смерти погибшего будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
По данному факту Фрунзенский (города Минска) районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим трагедии.
Президент
Все
Наталья Эйсмонт: Никаких извинений Президент Беларуси Зеленскому не приносил
Новогоднее обращение, метро, разговор на тему выборов и работы в регионах. Итоги недели Президента
Президент Беларуси поздравил Соболенко с победой на турнире WTA-500
Президент Беларуси поздравил с профессиональным праздником работников системы социальной защиты
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Минске наркоман выпрыгнул в окно с чужим смартфоном и разбил головой стекло авто
Предложил 100 долларов. В Минске пьяный водитель пытался дать взятку инспекторам ГАИ
Решил срезать провода. В Минске от удара током погиб подросток
Белорусские пограничники обнаружили избитого сенегальца на границе с Польшей