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Романтическая переписка с военным врачом из Австралии в Сети даме обошлась в 10 тыс. рублей
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53-летняя жительница областного центра поверила в красивые слова незнакомца и попала на удочку мошенника. В интернете дама познакомилась якобы с военным врачом из Австралии. Романтическая переписка - и вот уже мужчина признается в любви, обещает приехать к возлюбленной в Беларусь, но есть одно но (см.видео).