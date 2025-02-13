Романтическая переписка с военным врачом из Австралии в Сети даме обошлась в 10 тыс. рублей

53-летняя жительница областного центра поверила в красивые слова незнакомца и попала на удочку мошенника. В интернете дама познакомилась якобы с военным врачом из Австралии. Романтическая переписка - и вот уже мужчина признается в любви, обещает приехать к возлюбленной в Беларусь, но есть одно но (см.видео).