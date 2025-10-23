Смотреть онлайнПрограмма ТВ
СК Беларуси: в Минске погиб рабочий во время проведения работ на крыше

В Минске на улице Будславской произошло смертельное ЧП. Рабочий погиб, выполняя работы на крыше здания, сообщает Следственный комитет.

23 октября днем 43-летний индивидуальный предприниматель производил работы на крыше здания на улице Будславской, где расположено антенно-мачтовое сооружение. Во время работы один из элементов конструкции рухнул с высоты 20 м. Мужчина, прикрепленный страховочным тросом к обрушившейся части, оказался под ней. От полученных травм он скончался на месте.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются Центральным (г. Минска) райотделом СК. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим гибели рабочего.

Фото: Sputnik

