3.66 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
СК Беларуси: в Минске погиб рабочий во время проведения работ на крыше
Автор:Редакция news.by
СК Беларуси: в Минске погиб рабочий во время проведения работ на крышеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1d264d5-4b91-4651-8b47-243fc6ced933/conversions/fc3251ac-3267-44c5-810f-23aea5697b8d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1d264d5-4b91-4651-8b47-243fc6ced933/conversions/fc3251ac-3267-44c5-810f-23aea5697b8d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1d264d5-4b91-4651-8b47-243fc6ced933/conversions/fc3251ac-3267-44c5-810f-23aea5697b8d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1d264d5-4b91-4651-8b47-243fc6ced933/conversions/fc3251ac-3267-44c5-810f-23aea5697b8d-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Минске на улице Будславской произошло смертельное ЧП. Рабочий погиб, выполняя работы на крыше здания, сообщает Следственный комитет.
23 октября днем 43-летний индивидуальный предприниматель производил работы на крыше здания на улице Будславской, где расположено антенно-мачтовое сооружение. Во время работы один из элементов конструкции рухнул с высоты 20 м. Мужчина, прикрепленный страховочным тросом к обрушившейся части, оказался под ней. От полученных травм он скончался на месте.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются Центральным (г. Минска) райотделом СК. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим гибели рабочего.
Фото: Sputnik