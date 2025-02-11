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Схватил мальчика за одежду, а потом и ударил - в Пинске пьяный дебошир напал на ребенка на улице
Пьяный дебошир в Пинске напал на ребенка на улице. Об этом в милицию сообщили очевидцы происшествия. Сначала злоумышленник схватил мальчика за одежду, а потом и ударил. Обстоятельства произошедшего и личность фигуранта установили прибывшие на место оперативники. Нападавший - это 41-летний местный житель, он нигде не работает и ранее был судим. Как стало известно, задержанный сначала выпил, после решил порыбачить на городской набережной. В это время на пешеходной дорожке катались на самокатах и велосипедах дети.
Наталия Милюкова, начальник ОИиОС УВД Брестской области:
"В какой-то момент схватил ближайшего 13-летнего ребенка, ученика 6-го класса одной из школ города, после чего нанес ему удар коленом в область груди и кинул на скамейку. В это время мимо проходили граждане и, увидев происходящее, вызвали сотрудников милиции, а также приняли меры к удержанию дебошира до приезда правоохранителей. Следователями дана правая оценка действиям фигуранта. Возбуждено уголовное дело за хулиганство".