Схватил мальчика за одежду, а потом и ударил - в Пинске пьяный дебошир напал на ребенка на улице

Пьяный дебошир в Пинске напал на ребенка на улице. Об этом в милицию сообщили очевидцы происшествия. Сначала злоумышленник схватил мальчика за одежду, а потом и ударил. Обстоятельства произошедшего и личность фигуранта установили прибывшие на место оперативники. Нападавший - это 41-летний местный житель, он нигде не работает и ранее был судим. Как стало известно, задержанный сначала выпил, после решил порыбачить на городской набережной. В это время на пешеходной дорожке катались на самокатах и велосипедах дети.