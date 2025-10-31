Следователи устанавливают обстоятельства ЧП на "Беларуськалии"

Фото СК news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec6e54da-4b58-4bbc-89f9-c060d26e4083/conversions/21ea2d75-83a6-4b50-a2c0-1e1bd06e1a1c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec6e54da-4b58-4bbc-89f9-c060d26e4083/conversions/21ea2d75-83a6-4b50-a2c0-1e1bd06e1a1c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec6e54da-4b58-4bbc-89f9-c060d26e4083/conversions/21ea2d75-83a6-4b50-a2c0-1e1bd06e1a1c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec6e54da-4b58-4bbc-89f9-c060d26e4083/conversions/21ea2d75-83a6-4b50-a2c0-1e1bd06e1a1c-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото СК

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования рабочих на "Беларуськалии". Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 31 октября около 13:00 в цехе мембранного электролиза 4-го рудоуправления ОАО "Беларуськалий" произошел разрыв пустой емкости из-под соляной кислоты на открытой площадке. Ударная волна вызвала повреждение соседнего резервуара с аналогичным химическим раствором.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре работника организации. Все они доставлены в больницу, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

"Во время проведения в цехе мембранного электролиза 4-м рудоуправлении плановых работ по техническому обслуживанию запорной арматуры порожней емкости произошло разрушение соседней, что вызвало утечку соляной кислоты. "Администрация ОАО "Беларуськалий" сообщает: в соответствии с позицией плана ликвидации аварий в зону химического заражения при выбросе соляной кислоты город Солигорск не попадает. Все цеха рудоуправления работают в штатном режиме", - рассказали на предприятии.