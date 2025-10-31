3.70 BYN
Следователи устанавливают обстоятельства ЧП на "Беларуськалии"
Следователи устанавливают обстоятельства травмирования рабочих на "Беларуськалии". Об этом сообщили в Следственном комитете.
По данным следствия, 31 октября около 13:00 в цехе мембранного электролиза 4-го рудоуправления ОАО "Беларуськалий" произошел разрыв пустой емкости из-под соляной кислоты на открытой площадке. Ударная волна вызвала повреждение соседнего резервуара с аналогичным химическим раствором.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре работника организации. Все они доставлены в больницу, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.
Подразделения МЧС работают по сообщению об инциденте на промплощадке 4-го рудоуправления ОАО "Беларуськалий"
"Во время проведения в цехе мембранного электролиза 4-м рудоуправлении плановых работ по техническому обслуживанию запорной арматуры порожней емкости произошло разрушение соседней, что вызвало утечку соляной кислоты. "Администрация ОАО "Беларуськалий" сообщает: в соответствии с позицией плана ликвидации аварий в зону химического заражения при выбросе соляной кислоты город Солигорск не попадает. Все цеха рудоуправления работают в штатном режиме", - рассказали на предприятии.
В МЧС сообщили, что работы по ликвидации последствий происшествия на предприятии продолжаются. К месту инцидента прибыла химическая служба Республиканского отряда специального назначения "ЗУБР". Также к месту следует химическая служба пожарного аварийно-спасательного отряда Минской области, мобильный пункт управления. Истечение из емкости приостановлено. Осуществляется перекачка жидкости из обвалования при помощи насосов в железнодорожную цистерну. Органами госсаннадзора проводится мониторинг атмосферного воздуха на производственной площадке.