Установлена принадлежность крови с места преступления одного из фигурантов дела. Прокуроры рассказали, как следователям удалось выйти на убийц валютчика и его жены спустя 25 лет. Об этом убийстве, случившемся в Витебске четверть века назад, мы уже рассказывали. По данным следствия, 13 декабря 1999 года двое пьяных мужчин пришли в квартиру 37-летнего "валютчика" и, угрожая ножом, потребовали деньги и дорогие вещи. Получив отказ, налетчики зверски убили хозяина, а затем и его жену. Причем жертве было нанесено 110 ударов ножом. Добычей преступников стали ювелирные изделия, около 4 тыс. долларов, портмоне и банка кофе. После зверских преступлений фигуранты забрали с собой видеокассету, которая могла их выдать (на входе в квартиру погибшей семьи была установлена камера видеонаблюдения). Спустя 25 лет следствию во взаимодействии с сотрудниками милиции удалось установить личности обвиняемых. Они признались в содеянном.