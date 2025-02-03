Один против шестерых. Смелый пес в одиночку отогнал от дома хозяев шестерых волков.

По всей видимости, хищники пришли на свет и были не против полакомиться домашними животными, но на защиту своих владений вышла сторожевая собака. Несмотря на численное преимущество соперников, смелый пес не растерялся и прогнал со двора неприятелей.