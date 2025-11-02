3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Смертельное ДТП произошло в Брестском районе - погиб мотоциклист
Автор:Редакция news.by
В Брестском районе случилось ДТП. Погиб 48-летний мотоциклист, пишет БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария случилась 2 ноября примерно в 10:50 на автодороге М1 Брест - Минск - граница России. За рулем трактора МТЗ был нетрезвый 44-летний водитель. По предварительной информации, на 21-м километре трассы при повороте налево тракторист не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом BMW, который ехал во встречном направлении.
Мотоциклист погиб на месте происшествия. Следствием будет дана правовая оценка случившегося.