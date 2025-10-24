Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Спасатели ликвидировали пожар на производстве в Минском районе

Спасатели ликвидировали пожар на производстве в Минском районе

В Минском районе система передачи извещений о ЧС "Молния" обнаружила пожар на производстве. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Сегодня утром спасатели получили оповещение о пожаре на производстве упаковочных материалов с флексопечатью: сработала автоматическая система обнаружения возгорания. По прибытии подразделений МЧС наблюдалось загорание готовой продукции на поддонах на площади 40 кв.м.

Спасатели ликвидировали пожар. На месте происшествия работало пять единиц техники МЧС.

Никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается.

Разделы:

ПроисшествияПроисшествия

Теги:

пожарпроисшествие