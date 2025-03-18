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Супруги из Тайланда в аэропорту по ошибке взяли чужой багаж, а там оказалось 24 кг каннабиса
Головную боль на ровном месте заработали себе супруги из Таиланда, которые летели в Японию. Помимо скандала, они едва не стали фигурантами уголовного дела. Причина - ошибка с багажом. Во время пересадки на рейс туристы взяли чужой чемодан с огромным сюрпризом. Внутри находилось 24 кг каннабиса. Сумку они спокойно сдали на стойке регистрации и сели в самолет. Уже в Стране восходящего солнца, когда путешественники хотели достать некоторые вещи, поняли, что произошла путаница и обратились к таможенной службе.
Разбирательство длилось 9 часов. Но в итоге правоохранители убедились, что пара не планировала транспортировать марихуану и их отпустили. Этот случай вызывает много вопросов. Как столь крупная партия наркотиков смогла пройти проверку в нескольких воздушных гаванях, почему не работала система безопасности и нашли ли истинного владельца груза. Об этом история умалчивает.