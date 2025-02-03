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Тонну мяса россиянин пытался вывезти из Беларуси
Тонну мяса пытался вывезти из Беларуси россиянин. И речь не про наши деликатесные колбасы для себя и родственников. Вместо шопинга продуктовым магазинам мужчина отправился на точку под Минском, где ему загрузили свинину.
Как сообщили в милиции, координаты водителю сбросил некий логист. Мясо нужно было доставить заказчику в Россию. Никаких документов к грузу не прилагалось, поэтому при первой же проверке у правоохранителей возникли вопросы.