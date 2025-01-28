Цех по производству поддельной икры обнаружен в Подмосковье

Для изготовления и расфасовки сырья они оборудовали помещение с автоматизированной линией. Готовый товар оптовыми партиями реализовывался в Московском регионе. Не исключено, что доезжал он и до Беларуси. Осмотрев помещение, полицейские обнаружили икру якобы лосося, упакованную в 266 банок без маркировки, более пяти тонн красной икры в пластмассовых контейнерах, а также этикетки несуществующих производителей икры. Проведенное исследование подтвердило, что часть изъятого является имитацией икорной продукции. Кроме того, образцы криминального товара направлены на экспертизу на предмет определения опасности для здоровья потребителей.