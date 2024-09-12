У напавшего на сотрудников милиции в Могилеве мужчины дома обнаружили патроны и оружие

23 сентября произошло нападение на сотрудников милиции в Могилеве. В этом деле появились подробности.

Случившееся квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности.

Напомним, что инцидент произошел 23 сентября утром. В поле зрения оперативных сотрудников ГУБОП попал местный житель, причастный к экстремистской деятельности. После того как сотрудники представились и попросили предъявить документы, мужчина стал вести себя агрессивно, достал нож-заточку. В ходе задержания он нанес оперативникам телесные повреждения. Сотрудники госпитализированы. Во время досмотра у подозреваемого изъяты еще один нож и пистолет.

Так как ситуация развивалась в людном месте перед пешеходным переходом, применять табельное оружие не представилось возможным. Чтобы максимально обезопасить граждан, сотрудники закрыли собой окружающих, получив ранения различной степени тяжести. Нападавший обезврежен, никто из прохожих не пострадал. Андрей Ананенко, начальник ГУБОПиК МВД Беларуси

Как отметил Андрей Ананенко, в ходе обыска по месту жительства мужчины обнаружены патроны, холодное оружие, пособие по изготовлению взрывчатых веществ, экстремистская литература, книги по психологии.

Данное происшествие еще раз показывает, что мелочей не бывает. Сотрудники МВД готовы к развитию любой ситуации и сделают все, чтобы обеспечить безопасность граждан даже ценой собственной жизни.

"В сложившейся ситуации сотрудники милиции имели полное право на применение табельного оружия, поскольку нападавший представлял реальную угрозу для находившихся рядом мирных граждан и самих сотрудников. В настоящее время следственной группой проводятся комплекс мероприятий, направленных на установление истины. Назначены необходимые экспертизы. Следственный комитет обращает внимание, что по всем фактам нападения в отношении сотрудников правоохранительных органов либо иных противоправных действий всегда будет даваться самая жесткая и справедливая оценка", - объяснил начальник управления Следственного комитета Беларуси по Могилевской области Владимир Шишко.