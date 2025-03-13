В Беларуси перекрыт международный канал поставки психотропов

Сотрудники столичного наркоконтроля в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий по пресечению канала поставки психотропов в нашу страну при силовой поддержке ОМОН задержали с поличным двоих 23-летних жителей Гомельской области. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

Как стало известно, мужчины работали на интернет-наркомаркет и ввозили из соседней страны в Беларусь крупные партии товара. При них, а также в доме и тайниках на территории Гомельской области обнаружено и изъято 450 г особо опасных психотропных веществ амфетамин и альфа-PVP.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.