В Беларуси появился новый вид наркотика

Исследования нового психотропа провели витебские эксперты. Изъят так называемый синтетический гашиш был в Шумилинском районе. На трассе Витебск - Полоцк водителя Renault остановили сотрудники ГАИ. При осмотре автомобиля было обнаружено более 40 полимерных свертков. Изъятые образцы были отправлены на исследование экспертам, которые выяснили очень интересную деталь.