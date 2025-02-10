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В Беларуси появился новый вид наркотика
Исследования нового психотропа провели витебские эксперты. Изъят так называемый синтетический гашиш был в Шумилинском районе. На трассе Витебск - Полоцк водителя Renault остановили сотрудники ГАИ. При осмотре автомобиля было обнаружено более 40 полимерных свертков. Изъятые образцы были отправлены на исследование экспертам, которые выяснили очень интересную деталь.
Подробности этого дела рассказали в МВД. Как выяснилось, канал поставки нового вида наркотиков в Беларусь организовали жители Витебска 28 и 29 лет. Синтетический гашиш они планировали реализовать на территории Витебской, Могилевской и Гомельской областей.