В Бобруйске мужчина на глазах у 10-месячного ребенка убил котенка

Жуткий инцидент произошел еще в конце января в Бобруйске. У молодой семьи в гостях был родственник из Кличевcкого района. Супруги с маленьким ребенком на время приютили 52-летнего мужчину.

Одним утром он вошел в комнату, где находилась 10-месячная малышка вместе с мамой. Девочка играла с котенком. Мужчина схватил животное и бросил его в стену, а затем несколько раз на пол. Напуганная малышка стала плакать, в этот момент в комнату вбежал ее отец. Жестокого родственника выгнали. А тот в свою очередь отправился в милицию и заявил, что племянник его избил.