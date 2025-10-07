3.68 BYN
В Германии неизвестные с ножом напали на мэра города
Автор:Редакция news.by
В немецком городе Хердекке произошло жестокое нападение на мэра. Сообщается, что неизвестные напали с ножом. С множественными ранениями женщина доставлена в больницу.
Инцидент произошел всего через 10 дней после ее выборов от Социал-демократической партии.
Политика с ранениями в живот и спину в квартире нашел сын. По словам пострадавшей, перед тем как она потеряла сознание, на нее набросились несколько мужчин на улице у дома.
Сейчас женщина в критическом состоянии, врачи борются за ее жизнь.