В Германии в школе допобразования произошло нападение - есть пострадавший

На западе Германии произошло ЧП. Неизвестный напал с ножом в школе допобразования в Северном Рейне-Вестфалии. Как минимум один человек серьезно ранен, сообщает Bild. Пострадавший получил серьезные ранения, его жизнь под угрозой.

Преступник задержан на месте, здание оцеплено, внутри работает спецназ. Сейчас силовики прочесывают помещения, выясняя, есть ли другие пострадавшие или возможные сообщники. Мотивы выясняются.