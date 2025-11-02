В Индонезии более 39 тыс. человек пострадали от наводнений

Из-за наводнений на индонезийском острове Ява пострадали более 39 тыс. человек. Выпало аномальное количество осадков. Местные реки вышли из берегов. Затоплены улицы и дома, разрушена инфраструктура.

Местами уровень воды достигает 1,5 м. Индонезия, расположенная в тропическом климатическом поясе, регулярно сталкивается с сезоном дождей. Обычно он длится с октября по апрель, однако в последние годы интенсивность осадков увеличивается.