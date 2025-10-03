Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

В Красноярском крае оба пилота погибли при крушении самолета Ан-2

Крушение самолета Ан-2

В Красноярском крае РФ потерпел крушение самолет Ан-2, пилоты погибли. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Как сообщает РИА Новости, самолет Ан-2 принадлежал авиакомпании "Борус". Первоначально поступала информация, что самолет совершил жесткую посадку, но позже Росавиация классифицировала произошедшее как катастрофу.

Согласно данным МЧС РФ, Ан-2 рухнул сегодня вечером в Ермаковском районе в 40 км от населенного пункта Танызебей. На месте катастрофы работают спасатели, туда направлены дополнительные силы МЧС и медиков.

 Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Разделы:

ПроисшествияВ мире

Теги:

авиакатастрофа