3.69 BYN
2.99 BYN
3.51 BYN
В Красноярском крае оба пилота погибли при крушении самолета Ан-2
Автор:Редакция news.by
В Красноярском крае РФ потерпел крушение самолет Ан-2, пилоты погибли. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет (МАК).
Как сообщает РИА Новости, самолет Ан-2 принадлежал авиакомпании "Борус". Первоначально поступала информация, что самолет совершил жесткую посадку, но позже Росавиация классифицировала произошедшее как катастрофу.
Согласно данным МЧС РФ, Ан-2 рухнул сегодня вечером в Ермаковском районе в 40 км от населенного пункта Танызебей. На месте катастрофы работают спасатели, туда направлены дополнительные силы МЧС и медиков.
Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура