В Красноярском крае оба пилота погибли при крушении самолета Ан-2

В Красноярском крае РФ потерпел крушение самолет Ан-2, пилоты погибли. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Как сообщает РИА Новости, самолет Ан-2 принадлежал авиакомпании "Борус". Первоначально поступала информация, что самолет совершил жесткую посадку, но позже Росавиация классифицировала произошедшее как катастрофу.

Согласно данным МЧС РФ, Ан-2 рухнул сегодня вечером в Ермаковском районе в 40 км от населенного пункта Танызебей. На месте катастрофы работают спасатели, туда направлены дополнительные силы МЧС и медиков.