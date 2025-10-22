В Минске из-за непредоставления преимущества в движении столкнулись два автомобиля

В Минске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей из-за непредоставления преимущества в движении, информирует БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как рассказали в ведомстве, 22 октября около 17 часов 48-летний водитель легковушки Hyundai двигался по ул.Некрасова. На перекрестке с ул. Максима Богдановича, по предварительной информации, при повороте налево он не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем Ford, который двигался во встречном направлении.