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В Молодечненском районе оперативники разоблачили деятельность нескольких самогонщиков
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Оперативники разоблачили деятельность нескольких самогонщиков в Молодечненском районе. Агрегаты для производства алкоголя были спрятаны в хозпостройках. Всего в ходе рейдов изъято три таких аппарата, а также около 50 тонн браги и 260 литров готового продукта. По фото можно понять, в каких условиях изготавливали суррогат, а также масштаб процесса.