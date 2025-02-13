В Молодечненском районе оперативники разоблачили деятельность нескольких самогонщиков

Оперативники разоблачили деятельность нескольких самогонщиков в Молодечненском районе. Агрегаты для производства алкоголя были спрятаны в хозпостройках. Всего в ходе рейдов изъято три таких аппарата, а также около 50 тонн браги и 260 литров готового продукта. По фото можно понять, в каких условиях изготавливали суррогат, а также масштаб процесса.