В МВД рассказали подробности смертельного ДТП в Ивацевичском районе
В МВД рассказали подробности ДТП в Ивацевичском районе с гибелью пяти человек, пишет БЕЛТА.
25 августа около 16:30 в Ивацевичском районе на 171-м км автодороги М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ 20-летний водитель BMW не справился с управлением во время дождя, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым и грузовым автомобилями.
Два водителя и три пассажира в возрасте от 18 до 42 лет погибли, 9-летняя девочка госпитализирована.
В МВД рассказали, что водитель BMW неоднократно привлекался сотрудниками ГАИ к административной ответственности за превышение скорости, отсутствие техосмотра. На задней оси автомобиля установлены изношенные шины, а его стаж вождения составляет около года.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что несмотря на значительное количество датчиков фиксации скорости на указанной автодороге, работа Госавтоинспекции по их установке будет продолжена.
На месте ДТП продолжает работать следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В милиции напомнили водителям, что при движении следует учитывать погодные условия и дорожную обстановку, во время осадков снижать скорость, избегая резких маневров, разгонов и торможений.