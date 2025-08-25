В МВД рассказали подробности смертельного ДТП в Ивацевичском районе

Фото СК news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b6bdd11-b4d4-4517-9f4f-9518563b7502/conversions/0aab3438-bcc1-4121-a782-bb325debbb42-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b6bdd11-b4d4-4517-9f4f-9518563b7502/conversions/0aab3438-bcc1-4121-a782-bb325debbb42-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b6bdd11-b4d4-4517-9f4f-9518563b7502/conversions/0aab3438-bcc1-4121-a782-bb325debbb42-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b6bdd11-b4d4-4517-9f4f-9518563b7502/conversions/0aab3438-bcc1-4121-a782-bb325debbb42-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото СК

В МВД рассказали подробности ДТП в Ивацевичском районе с гибелью пяти человек, пишет БЕЛТА.

25 августа около 16:30 в Ивацевичском районе на 171-м км автодороги М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ 20-летний водитель BMW не справился с управлением во время дождя, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым и грузовым автомобилями.

Два водителя и три пассажира в возрасте от 18 до 42 лет погибли, 9-летняя девочка госпитализирована.

В МВД рассказали, что водитель BMW неоднократно привлекался сотрудниками ГАИ к административной ответственности за превышение скорости, отсутствие техосмотра. На задней оси автомобиля установлены изношенные шины, а его стаж вождения составляет около года.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что несмотря на значительное количество датчиков фиксации скорости на указанной автодороге, работа Госавтоинспекции по их установке будет продолжена.

На месте ДТП продолжает работать следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.