5 человек стали жертвами ДТП в Ивацевичском районе

Пять человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в Ивацевичском районе, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на МВД.

По предварительной информации, 25 августа около 16:30 в Ивацевичском районе на трассе М1 Брест - Минск - граница РФ водитель BMW не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с Volkswagen и грузовиком MAN. Два человека из BMW и три из Volkswagen погибли, один (ребенок) госпитализирован.

Авария в Ивацевичском районе
Фото: МВД Беларуси

По указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова на место происшествия выбыл первый заместитель министра - начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко.

Фото: pexels.com

