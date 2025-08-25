5 человек стали жертвами ДТП в Ивацевичском районе

Пять человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в Ивацевичском районе, сообщает БЕЛТА , ссылаясь на МВД.

По предварительной информации, 25 августа около 16:30 в Ивацевичском районе на трассе М1 Брест - Минск - граница РФ водитель BMW не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с Volkswagen и грузовиком MAN. Два человека из BMW и три из Volkswagen погибли, один (ребенок) госпитализирован.