В Наровле при пожаре в доме погибли 3 человека, из них - 2 ребенка

В Наровле следователи устанавливают обстоятельства гибели при пожаре троих человек - среди них двое детей.

Возгорание произошло 14 июня ночью в 03:22. В доме в тот момент находились супружеская пара пенсионеров и четверо несовершеннолетних. До приезда спасателей очевидцы помогли выбраться из огня старшему ребенку и дедушке.