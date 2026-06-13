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В Наровле при пожаре в доме погибли 3 человека, из них - 2 ребенка
Автор:Редакция news.by
В Наровле следователи устанавливают обстоятельства гибели при пожаре троих человек - среди них двое детей.
Возгорание произошло 14 июня ночью в 03:22. В доме в тот момент находились супружеская пара пенсионеров и четверо несовершеннолетних. До приезда спасателей очевидцы помогли выбраться из огня старшему ребенку и дедушке.
От полученных телесных повреждений 73-летняя пенсионерка скончалась на месте, а ее 5-летняя правнучка и 10-летний правнук - по дороге в больницу. В тяжелом состоянии доставлен в реанимацию 7-летний мальчик.