В Пакистане при взрыве смертника погибли 15 человек
Автор:Редакция news.by
В пакистанской провинции Белуджистан произошел мощный взрыв. Его устроил террорист-смертник.
По последним данным, погибших по меньшей мере 15, еще 31 человек получил ранения, многие - в критическом состоянии.
Взрыв прогремел на автомобильной парковке сразу после окончания многочисленного митинга Национальной партии Белуджистана.
Причина инцидента пока не установлена, ни одна из группировок ответственность за взрыв на себя не взяла. Расследование продолжается, территория оцеплена, работают криминалисты.