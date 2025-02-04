В Подмосковье на пожаре неожиданно спасли минипигов

Как только дверь открылась, навстречу пожарным высыпалась целая толпа хрюшек. Внутри спасатели нашли еще несколько поросят, которые уже нахватались дыма и не могли выйти сами - им спасатели и оказали помощь. И, как пишут местные СМИ, ни один из минипигов не пострадал.