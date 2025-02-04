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В Подмосковье на пожаре неожиданно спасли минипигов

В Подмосковье на пожаре неожиданно спасли минипигов

Целая специальная операция по спасению минипигов развернулась в подмосковной Балашихе.

Пожар вспыхнул в квартире на первом этаже, жильцы вызвали спасателей. Соседей, живущих на верхних этажах, эвакуировали, а затем вскрыли квартиру.

Как только дверь открылась, навстречу пожарным высыпалась целая толпа хрюшек. Внутри спасатели нашли еще несколько поросят, которые уже нахватались дыма и не могли выйти сами - им спасатели и оказали помощь. И, как пишут местные СМИ, ни один из минипигов не пострадал.

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