Смотреть онлайн
Программа ТВ
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЧПЗона X

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет - два человека погибли

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет - два человека погибли

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Московской области, погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Обнаружено место падения легкомоторного самолета в Московской области. На борту было двое человек, они погибли", - рассказали в оперативые службы.

В СМИ также сообщается, что в момент трагедии борт Р-2002 Sierra выполнял учебно-тренировочный полет. Предварительно, в самолете находились курсант и пилот-инструктор. В 13:10 борт перестал выходить на связь.

Россия