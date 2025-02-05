В Подмосковье разбился легкомоторный самолет - два человека погибли

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Московской области, погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Обнаружено место падения легкомоторного самолета в Московской области. На борту было двое человек, они погибли", - рассказали в оперативые службы.