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В Подмосковье разбился легкомоторный самолет - два человека погибли
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Московской области, погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
"Обнаружено место падения легкомоторного самолета в Московской области. На борту было двое человек, они погибли", - рассказали в оперативые службы.
В СМИ также сообщается, что в момент трагедии борт Р-2002 Sierra выполнял учебно-тренировочный полет. Предварительно, в самолете находились курсант и пилот-инструктор. В 13:10 борт перестал выходить на связь.